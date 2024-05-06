Обратный отсчет от Андрея Маури: 39 дней до юбилея города Кирова

5 мая 1929 года родился Почетный гражданин города Кирова, бывший председатель исполкома Кировского городского Совета народных депутатов, первый секретарь Кировского горкома КПСС, первый заместитель председателя облисполкома Юрий Иванович Деревской. Он возглавлял город Киров с 1968 по 1983 годы.

При его деятельном участии в Кирове построены здания цирка, областного Дворца пионеров-мемориала, Диорама, Дворец бракосочетания, Дом художника, многочисленные объекты здравоохранения, свыше 3 млн квадратных метров жилья для кировчан. По его инициативе в городе развернулось движение за город высокой культуры и быта, 11 лет подряд Киров выходил победителем во Всесоюзном социалистическом соревновании, награждался переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. За успехи в экономическом и социалистическом развитии в 1974 году город Киров был награжден орденом Трудового Красного Знамени.