Обратный отсчет от Андрея Маури: 38 дней до юбилея города Кирова

6 мая 2012 года в Кирове на базе СТК «Порошино» прошел первый межрегиональный День Садовода, организованный общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России» и муниципальным образованием «Город Киров».

В одном месте можно было приобрести рассаду, саженцы, огородный инвентарь. Кроме того для всех кто любит работать на земле организовали праздник с песнями и угощением. А самых любознательных садоводов отметили дипломами.