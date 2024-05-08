Обратный отсчет от Андрея Маури: 37 дней до юбилея города Кирова

7 мая 2015 года на Аллее Славы в Парке Победы города Кирова состоялось торжественное открытие четырех бюстов вятских маршалов, участников Великой Отечественной войны. Полководцы Иван Конев, Леонид Говоров, Константин Вершинин, Сергей Соколов стали гордостью Вятского края.

Бюсты четырех маршалов Советского Союза появились благодаря народным пожертвованиям – инициативе и энтузиазму большого количества людей. Это трудовые коллективы кировских предприятий, представители бизнес-сообщества, банковского сектора, сотрудники территориальных органов федеральных структур, работники исполнительной и законодательной власти Кировской области, члены общественных объединений.