Обратный отсчет от Андрея Маури: 36 дней до юбилея города Кирова

8 мая 1847 года родился купец 1-й гильдии, предприниматель, владелец пароходов, Почётный потомственный гражданин города Тихон Филиппович Булычёв. Он развил на Вятке пассажирское пароходное движение и состоял в «Обществе подаяния помощи при кораблекрушениях». Выделил средства на строительство спасательной станции рядом с пристанью Вятки. Способствовал открытию в Вятке детских приютов.



Сохранился знаменитый «Красный замок» Тихона Булычёва на улице Ленина ( «дом чекиста»), который был создан под руководством архитектора Ивана Чарушина. Во время Первой Мировой войны Тихон Булычёв жертвовал по 1000 рублей ежемесячно на нужды Красного Креста и семей фронтовиков. В своем доме он оборудовал лазарет для раненых солдат. Тихон Филиппович стал прототипом главного героя знаменитой пьесы Горького «Егор Булычёв и другие».