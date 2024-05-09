Обратный отсчет от Андрея Маури: 35 дней до юбилея города Кирова

9 мая 2012 года кировчане впервые шли к Вечному огню под знаменем «Города трудовой славы». Указ о присвоении звания губернатор Н. Белых подписал утром этого дня.

Об этом стало известно на митинге в честь 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор вручил главе города Владимиру Быкову свидетельство и знамя, тот, в свою очередь, передал их ветеранам.

Инициаторами присвоения этого звания стали ветераны города, которые собрали около 120 000 подписей в поддержку. Был учреждён Памятный знак в честь присвоения городу Кирову почётного звания «Город трудовой славы». Напомним, в годы Великой Отечественной войны армейскую службу несли свыше 600 тысяч жителей области, более 257 тысяч из них погибли, а тысячи кировчан всех возрастов ковали Победу в тылу.