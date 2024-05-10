Обратный отсчет от Андрея Маури: 34 дня до юбилея города Кирова

10 мая 1914 года Гордума приняла решение о строительстве в Вятке трамвайных путей. Однако Первая мировая война расстроила все планы и строительство отложили до лучших времен.

В этот же день, но в 1928 г. газета «Вятская правда» сообщила о прибытии в город первого автобуса. Скорость его передвижения не превышала 50 км/час, салон вмещал семь пассажиров, потолок и стенки салона были фанерными, а двери открывались вручную. Планировали использовать автобус для перевозки пассажиров из Вятки в Слободской, но из-за распутицы ограничились лишь рейсами по губернскому центру.