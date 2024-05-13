Обратный отсчет от Андрея Маури: 33 дня до юбилея города Кирова

11 мая 1914 года велосипедисты Вятки устроили первые регулярные велопрогулки от города до близлежащих сел. Это мероприятие послужило толчком к созданию в Вятке кружка велосипедистов.

Организаторами стали велоактивисты: В. А. Соколовский, И.Ф. Попов, А.И. Панагушин и С.Д. Криницын. Всего в кружок записалось 18 человек, хотя всех имевших номера велосипедистов в Вятке тогда насчитывалось около 150.