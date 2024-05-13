Обратный отсчет от Андрея Маури: 33 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

13 мая 2024 191 0
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11 мая 1914 года велосипедисты Вятки устроили первые регулярные велопрогулки от города до близлежащих сел. Это мероприятие послужило толчком к созданию в Вятке кружка велосипедистов.

 

Организаторами стали велоактивисты: В. А. Соколовский, И.Ф. Попов, А.И. Панагушин и С.Д. Криницын. Всего в кружок записалось 18 человек, хотя всех имевших номера велосипедистов в Вятке тогда насчитывалось около 150.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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