Обратный отсчет от Андрея Маури: 32 дня до юбилея города Кирова

12 мая 1979 года кировчане стали свидетелями рекордного паводка, когда уровень воды в Вятке в районе областного центра достиг 638 см. Таких показателей не было за 100 лет гидрологических наблюдений.

Причинами сильного паводка стали проливные дожди лета и осени 1978 г., холодная и снежная зима 1978/1979 гг., теплая погода в апреле. Самая тяжелая ситуация сложилась для жителей Дымково, поселка мебельщиков, лесобазы, Вересников, Коминтерна, Макарья. Горожане активно противостояли стихии, так, коллектив завода «Искож» в срочном порядке построил кирпичную стенку для защиты от паводка. Воины кировского гарнизона и рабочие заводов были экстренно направлены «для обороны» водозабора в Корчемкино. Объединение «Кировмебель» вывезло с предприятия всю готовую продукцию.

В итоге материальный ущерб инфраструктуре города паводком был нанесен, но человеческих жертв удалось избежать.