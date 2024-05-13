Обратный отсчет от Андрея Маури: 31 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

13 мая 2024 185 0
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13 мая 1974 года завершились работы по благоустройству Соловьёвского парка, приуроченные с подготовкой к 600-летию города.

 

Этот ландшафтный парк был заложен осенью 1958 года силами работников кировских предприятий и учащихся во время субботников на склонах оврага Соловьёвской слободы. Первоначально назывался Соловьёвским и предназначался для создания зоны отдыха жителей Ленинского района.

 

 

Оформители парка удачно использовали природные ключи для создания прудов - верхнего и нижнего. В юбилейном году парку присвоено имя С.М. Кирова.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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