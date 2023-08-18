Обратный отсчет от Андрея Маури: 300 дней до юбилея города Кирова

17 августа 1974г. состоялось открытие Дворца пионеров- мемориала.

Он задумывался как памятник, увековечивающий подвиг Воинов-кировчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Возводился методом народной стройки. Многие объекты внешнего и внутреннего интерьеров содержат частицу труда представителей разных республик СССР. Так, эстонская художница Айне Пылдра, автор люстры «Костёр», лично помогала оснащать этот Главный светильник дворца плафонами, выполненными на белорусском заводе « Неман».

Мемориальный комплекс открывают мемориальные плиты с именами 200 кировчан Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. На мемориальной площади- три кургана Славы и скульптурные группы. Вершина крыши- окрашена в алый цвет и напоминала частичку пионерского галстука.

Сейчас много говорят о реконструкции территории дворца, но важно, чтобы его изначальная концепция была сохранена, не превратившись в безликий новодел- не только строительный, но и смысловой.