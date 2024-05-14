Обратный отсчет от Андрея Маури: 30 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
14 мая 1991 года было принято решение о создании Кировской городской Детской филармонии. Идея создания филармонии принадлежит Л.Б. Волоховой, работавшей в то время начальником управления культуры. Ее поддержал мэр города А.М. Михеев.
Здание филармонии имеет давнюю историю. Архивные сведения 1835 г. сообщают, что здесь стоял двухэтажный дом, принадлежащий солдату Гулину. В 1850г. усадьбой владела слободская мещанка Н.Ф. Буркова, от которой в 1891 г. владение переходит к мещанке Е.В. Скопиной. В период с 1895 по 1910 годы во владение вступил Д.Ф. Зонов.
Как повествуют архивные источники за 1910 г., в доме купца Зонова построена старообрядческая молельня. Автором проекта молельни был городской архитектор Эмир Нюквист. В 1918 г. все усадебные постройки были муниципализированы у наследников Д.Ф. Зонова, но архивные документы сообщают, что в молельне продолжали проходить службы до 25 октября 1930 г. Первым директором учреждения стала Алла Анатольевна Бабина.
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