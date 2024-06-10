Обратный отсчет от Андрея Маури: 3 дня до юбилея города Кирова

10 июня 1929 года по постановлению президиума ВЦИК РСФСР был создан Вятский округ Нижегородской области (с 15 июля 1929 года - Нижегородского края).

В Вятский округ входило 16 сельских районов Нижегородского края (Белохолуницкий, Верховинский, Верхошижемский, Вожгальский, Вятский, Зуевский, Зюздинский, Кайский, Мурашинский, Омутнинский, Оричевский, Просницкий, Синегорский, Слободской, Фаленский, Халтуринский) и 2 района города Вятки (Первый и Второй). В городе Вятка в этот период проживало 73 534 жителей, с подчинёнными сельсоветами - 161 642 жителей.