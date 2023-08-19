Обратный отсчёт от Андрея Маури: 299 дней до юбилея города Кирова

18 августа 1890г. городской Думой было принято решение, из-за дороговизны камня, мостить улицы Вятки не во всю ширину, а в 3 сажени (1 сажень = 7 английских футов = 84 дюйма = 2,1336 метра. · 1 сажень = 1/500 версты = 3 аршина = 12 пядей = 48 вершков) .

В начале ХХв. в деле замощения улиц были достигнуты значительные успехи. В 1901 г. вятское купечество предоставило кредит на замощение северо-восточных улиц и дорог, ведущих к речным пристаням и к вокзалу «Вятка», в целях улучшения транспортировки грузов.