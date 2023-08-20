Обратный отсчёт от Андрея Маури: 298 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА

20 августа 2023 110 0
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19 августа 1925г. Вятский губернский совет физкультуры праздновал открытие первого в Вятской губернии спортивного стадиона (площадь им. Ст. Халтурина) и шестого общегубернского первенства по легкой атлетике, футболу и баскетболу.

 

Газета «Вятская правда», состоявшиеся на стадионе соревнования назвала губернской олимпиадой, а отношение вятчан к спортивному празднику описала так:

 

«Пришедшие на открытие олимпиады граждане огромной толпой заполняли прилегающие к стадиону места, облепили все заборы и близ лежащие дома, и многие, чтобы лучше видеть, разместились на крышах дома мыловаров».

ТЕГИ

площадь им. Ст. Халтурина шестое общегубернское первенство по легкой атлетике футболу и баскетболу

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