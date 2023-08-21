Обратный отсчет от Андрея Маури: 297 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

21 августа 2023 63 0
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20 августа 1892г. состоялось открытие Вятского губернского земского склада кустарных изделий, созданного по инициативе Вятской губернской земской управы.

 

Целью деятельности склада было собирание лучших образцов кустарных изделий, обучение кустарей особенностям производства и стимулирование повышения мастерства в изготовлении изделий, а также содействие их сбыту.

Позднее при складе был создан музей. После революции 1917 г. музей и склад прекратили своё существование.

 

В настоящее время часть их коллекции хранится в фондах Кировского областного краеведческого музея и Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

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