Обратный отсчет от Андрея Маури: 297 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
20 августа 1892г. состоялось открытие Вятского губернского земского склада кустарных изделий, созданного по инициативе Вятской губернской земской управы.
Целью деятельности склада было собирание лучших образцов кустарных изделий, обучение кустарей особенностям производства и стимулирование повышения мастерства в изготовлении изделий, а также содействие их сбыту.
Позднее при складе был создан музей. После революции 1917 г. музей и склад прекратили своё существование.
В настоящее время часть их коллекции хранится в фондах Кировского областного краеведческого музея и Вятского художественного музея им. В. М. и А. М. Васнецовых.
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