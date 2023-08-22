Обратный отсчет от Андрея Маури: 296 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
21 августа 1899г. в Вятке были открыты Вятские Главные железнодорожные мастерские- ныне это АО «Машиностроительный завод имени 1 мая».
Логично, что располагались они неподалеку от станции Киров-Котласский и строительство мастерских было начато в связи со строительством железной дороги Пермь-Котлас.
Сначала это было небольшое предприятие, расположенное на западной окраине города в густом лесу, на берегу речки Люльченки. За год поначалу в них ремонтировалось обычно 7-8 паровозов и несколько десятков вагонов.
В 1929г. мастерские были преобразованы в машиностроительный завод, а с 15 мая следующего года предприятие стало носить имя «1 Мая».
В начале Великой Отечественной войны на Кировский машиностроительный завод была перевезена часть оборудования с эвакуируемого Одесского завода тяжёлого краностроения.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.