Обратный отсчёт от Андрея Маури: 295 дней до юбилея города Кирова

22 августа 2015г. была торжественно открыта скульптурная композиция «Место встречи».

Автор композиции известный вятский скульптор Людмила Леденцова. Композиция выполнена из бронзы в стиле дымковской игрушки. По замыслу скульптора композиция изображает встречу барышни и кавалера под часами.

В высоту фигуры более 2,5 метров. Скульптура установлена на кировском Арбате - улице Спасской. Идейным и финансовым вдохновителем романтической фигуры стал предприниматель Валерий Крепостнов, предложивший создать и установить в исторической части Кирова скульптурную композицию.

«То, что мы видим сейчас за моей спиной, - это плод длительной кропотливой работы многих людей. Мы действительно хотим увековечить в памяти работу дымковских мастериц, которая прославляет не только наш город, но и весь наш регион», - произнес Валерий Васильевич.