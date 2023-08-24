Обратный отсчёт от Андрея Маури: 294 дня до юбилея города Кирова

23 августа 2014г. в Кирове открыт памятник великому оперному певцу Федору Шаляпину.

Бронзовая скульптура Великого певца установлена в сквере на Театральной площади, возле областного драматического театра. По замыслу скульптора и автора памятника, члена Союза художников России Виктора Борискина, предполагалось, что памятник будет дополнять еще композиция, состоящая из персонажей, сыгранных Шаляпиным на театральных подмостках.

Напомню, родился Шаляпин в Казани, но родители выходцы из Вятской губернии: отец - Иван Яковлевич Шаляпин (1837—1901) и мать Евдокия Михайловна. Сам певец не раз говорил, что он из вятских.

В мероприятии принял участие министр культуры России Владимир Мединский. Врио губернатора Никита Белых пообещал, что скульптуры театральных образов Шаляпина будут установлены в следующем году рядом с памятником (назревал второй губернаторский срок). Почему бы не вернуться к этому вопросу в юбилейный год?