Обратный отсчёт от Андрея Маури: 293 дня до юбилея города Кирова

24 августа 1971 года бюро Кировского горкома КПСС совместно с горисполкомом, после выступления профессора пединститута Елены Ивановны Кирюхиной, приняло постановление «О подготовке к празднованию 600-летия города Кирова».

«Рассмотрев решение кафедры истории СССР Кировского государственного педагогического института им. В.И. Ленина и материалы «К вопросу о времени основания города Вятки (Кирова)», бюро горкома КПСС и исполком горсовета постановляют:

1. Одобрить работу, проведенную кафедрой истории СССР пединститута по изучению вопроса о времени основания города Вятки (Кирова).

2. Рекомендовать райкомам КПСС, партийным, профсоюзным, комсомольским организациям, райисполкомам создать комиссии по подготовке и проведению празднования юбилея города.

3. Просить обком КПСС и облисполком выйти с ходатайством в ЦК КПСС и Совет Министров СССР о разрешении празднования 600-летия города Кирова (Вятки) в 1974 году.

Секретарь горкома КПСС Г. Потапов Председатель исполкома горсовета А. Вареник».