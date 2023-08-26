Обратный отсчёт от Андрея Маури: 292 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
25 августа 1556г. Великорецкий образ св.Николая Чудотворца вернулся обратно в Хлынов из Москвы, куда был отправлен по приказу царя Ивана Грозного 4 марта 1555г..
В новопостроенном храме Живоначальной Троицы «о девяти верхах» у Фроловских ворот на рву, заложенном по приказу Ивана Грозного в память взятия Казани (освящен 29 июля 1555 г.), один из приделов посвящается св. Николе Вятскому (Великорецкому).В приделе находился один из списков святыни.
Третьего августа 1556 г. образ был с почестями отпущен в Хлынов.Следование иконы в Москву и обратно проходило по разным маршрутам и охватывало множество городов и сел Поволжья и севера России, тем самым способствуя распространению этой иконографии, так как по пути шествия образа с него делали многочисленные копии «мерой и подобием». Древний Великорецкий образ не сохранился.
В письменных источниках не упоминается о том, как выглядел обретенный образ, была ли это небольшая поясная икона святителя или уже достаточно крупный житийный образ.
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