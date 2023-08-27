Обратный отсчёт от Андрея Маури: 291 день до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

27 августа 2023 24 0
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26 августа 1793 г. состоялся первый созыв органа городского самоуправления — Вятской городской Думы. 

 

Согласно «Жалованной грамоте городам», изданной Екатериной II 21 апреля 1785г. и регламентирующий правовой статус «городских обывателей», предписывалось избирать Городскую думу один раз в три года. 

Городская дума выбирала из своего состава шестигласную думу, которая ведала текущими вопросами городского управления. 

 

Возглавлял шестигласную думу городской голова. Первым головой города был выбран Яков Васильевич Машковцев в апреле 1767 года, еще до утверждения «Жалованной грамоты». 

 

С 1870 года появились городские управы, наделённые исполнительскими функциями. Городская дума выполняла распорядительные полномочия.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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