Обратный отсчёт от Андрея Маури: 290 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
290 дней до юбилея Кирова 27 августа 1998г. в Кирове основан Колледж Института бизнеса и политики.
Директором стал Вячеслав Михайлович Селезнёв — Первый секретарь Общественной палаты Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, кандидат философских наук, талантливый педагог, активный общественник.
В декабре 2015 года колледж был переименован в Автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию "Вятский экономико-социальный колледж". В его стенах подготовлено более 1450 специалистов: бухгалтеров, менеджеров, юристов, социальных педагогов, специалистов делопроизводства, архивоведов, специалистов страхового дела.
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