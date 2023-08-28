Обратный отсчёт от Андрея Маури: 290 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

28 августа 2023 65 0
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290 дней до юбилея Кирова 27 августа 1998г. в Кирове основан Колледж Института бизнеса и политики.

 

Директором стал Вячеслав Михайлович Селезнёв — Первый секретарь Общественной палаты Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, кандидат философских наук, талантливый педагог, активный общественник.

В декабре 2015 года колледж был переименован в Автономную некоммерческую профессиональную образовательную организацию "Вятский экономико-социальный колледж". В его стенах подготовлено более 1450 специалистов: бухгалтеров, менеджеров, юристов, социальных педагогов, специалистов делопроизводства, архивоведов, специалистов страхового дела.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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