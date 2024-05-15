Обратный отсчет от Андрея Маури: 29 дней до юбилея города Кирова

15 мая 1946 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Николаю Николаевичу Стробыкин-Юхвиту присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Он окончил 9 классов школы № 10, одновременно обучаясь в Кировском аэроклубе. В 1939-1940-х годах работал в нем летчиком-инструктором, обучал курсантов летать на самолете «У-2». В 1940 году был призван в армию, затем окончил Херсонскую военную авиационную школу пилотов.

Великая Отечественная война для Николая Стробыкина-Юхвита началась на 2-м Украинском фронте. Бомбардировочно-штурмовые группы под его командованием уничтожили десятки танков и автомашин, подавили восемнадцать батарей противотанковой артиллерии и девять батарей зенитной артиллерии, разбомбили шесть складов с боеприпасами. На здании школы № 10 им. Циолковского в 2021 г. была открыта мемориальная доска.