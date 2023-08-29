Обратный отсчет от Андрея Маури: 289 дней до юбилея города Кирова

28 августа 1909 г. на заседании Правления Вятского художественного кружка его казначей Арк. М. Васнецов сообщил о желании своих именитых братьев, художников В.М. и А.М. Васнецовых устроить в Вятке картинную галерею и передать ей свои произведения, а также оказать содействие в приобретении работ других мастеров искусства.

После длительного обсуждения характера будущего музея остановились на предложении А.М. Васнецова создать художественно-исторический музей. Учредителями кружка были художники Н.Н. Хохряков, Н.Н. Румянцев, А. И. Столбов, И.Ф. Федоров, П.С. Кушелев, Л.Н. Яцын, Ф.А. Смирнов; фотограф С. А. Лобовиков; журналист Ф.П. Кунилов.

Первым председателем его Правления стал С. А. Лобовиков, казначеем – Арк. М. Васнецов, секретарем – А. П. Вершинин.

Началась сложнейшая организационная работа, вся тяжесть которой легла на плечи членов кружка, в первую очередь А.М. Васнецова и С.А. Лобовикова. Так начиналась история Вятского Художественного музея имени братьев Васнецовых.