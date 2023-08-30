Обратный отсчет от Андрея Маури: 288 дней до юбилея города Кирова

29 августа 2013г. в Кирове открыли самый большой в регионе физкультурно-оздоровительный комплекс«Быстрица» с плавательным бассейном с длиной дорожек 50 метров.

Название ФОК выбирали всей областью путем голосования. «Быстрица» победила с большим отрывом - это название символизирует скорость развития, достижения высоких спортивных результатов. Строительство спортивного гиганта стало возможным в рамках программы «Газпром - детям».

Первый камень в фундамент ФОК заложили в марте 2010 года. Бассейн выстроен с соблюдением требований международной федерации по плаванию. В стенах нового ФОК можно будет проводить спортивные соревнования международного и Олимпийского уровня. Вся территория ФОК занимает 15 тыс. кв. метров.

Трехэтажное здание состоит из малой чаши бассейна (для самых маленьких), тренажерного зала для сухого плавания, десяти плавательных дорожек для соревнований и трибун с современным электронным табло.