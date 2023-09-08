Обратный отсчет от Андрея Маури: 279 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

08 сентября 2023 97 0
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7 сентября 1939 года в Кировской областной больнице «в бывшем скарлатинозном отделении была открыта отдельная палата для испытуемых призывников… по всем специальностям».

 

Это было связано с ощущением приближения большой войны, милитаризацией гражданской жизни. Стране нужны были сильные и здоровые граждане, готовые встать на защиту Родины.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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