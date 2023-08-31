Обратный отсчет от Андрея Маури: 287 дней до юбилея города Кирова

30 августа 1839 г. состоялась торжественная закладка Алексан­дро-Невского собора в Вятке. Возводился он на народные деньги, собранные по подписке.В этот же день в 1896 г.в Вятке состоялось торжественное освящение и открытие памятника Александру III и сквера Александро-Невского собо­ра.Благодаря работам известного вятского краеведа Александра Львовича Рашковского, мы можем узнать более подробно историю этого события: В конце 1894 года по почину бывшего начальника Вятской губернии генерал-майора Ф.Ф. Трепова в городе Вятке и Вятской губернии была открыта подписка на венок на гробницу в Бозе почивающего Императора Александра III, - давшая в течение одного месяца более 4.000 рублей.По возложении означенного венка, от собранных по подписке денег оказался значительный остаток.

На оставшуюся сумму решено было устроить около Александро-Невского собора сквер, обнеся его чугунной решеткой, и в сквере поставить бюст Царя-Миротворца.Городская Дума Вятки постановила безвозмездно уступить под сквер 7.225 квадратных саженей городской земли.

С весны 1895 года было приступлено к работам по устройству ограды. Стоимость решетки ее была исчислена в 20.000 рублей.



Владельцы горных заводов Вятской губернии господа Пастухов и Поклевский-Козел первоначально изъявили готовность взять за исполнение ее на своих заводах только ту стоимость, в какую она обойдется им самим, но потом отказались от всякого вознаграждения.



Сквер имеет в стороне 198 сажень (422 метра) и обнесен чугунной решеткой на каменном фундаменте.



Ворота, ведущие в сквер, названы:

1. Северные – именем Императора Александра III.

2. Западные – именем Императора Николая II.

3. Восточные – именем Императора Николая I.

4. Южные – именем Императора Александра II.



Это воспоминание того, что время сооружения Александровского собора и устройство сквера обнимают царствование поименованных Государей.

В решетке ворот и калиток имеются гербы уездов Вятской губернии.

Сквер разбит по плану, составленному известным садоводом Регелем, высажены в нем преимущественно деревья невысоких пород и кустарники.

В узлах дорожек устроены цветочные клумбы.



Постамент сооруженного памятника изготовлен из светло-серого уральского мрамора. Мрамор постамента полирован.

Бюст отлит из темной бронзы по модели художника Баха.

Почивший МОНАРХ изображен в генерал-адъютантской форме с орденом Георгия на шее.



Что же произошло с памятником и сквером?



Из письма начальника милиции Вятской губернии в адрес Президиума Вятского городского совета от 17 июня 1929 года:

«Представляю ходатайство Вятской публичной библиотеки им. Герцена от 12 июня 1929 года о передаче ей пустого пьедестала бывшего царского памятника (находится в настоящее время в ограде Александро-Невского собора) для использования под памятник-бюст А.И. Герцена. Считаем, что ходатайство надо удовлетворить, так как пьедестал стоит в ограде собора беспризорно и бесполезно».

(ГАКО, ф. Р-1258, оп.1, д.1772, л.108).



Из письма Президиума Вятского городского совета в адрес Вятской публичной библиотеки им. Герцена от 21 июня 1929 года:

«Президиум Горсовета разрешает снять пьедестал бывшего царского памятника в сквере Александро-Невского собора для использования его под памятник-бюст А.И. Герцена при библиотеке».

(ГАКО, ф. Р-1258, оп.1, д.1772, л.113 «а»).



Бронзовый бюст Императора Александра III был сброшен с пьедестала вскоре после февральской революции 1917 года и отправлен на склад, а затем в переплавку.



Письмо Вятского областного военно-промышленного комитета от 6 июля 1917 года о принятии на склад попорченного медного бюста Императора Александра III, стоявшего в сквере у Собора, весом 14 пудов.

(ГАКО, ф.628, оп.6, д.402, л.37).



Бюст вместе с 182 колоколами города Вятки весом 5330 пудов (пуд – 16 кг), которые были сняты и разбиты, отправлен на предприятие цветной металлургии СССР как вклад губернии в индустриализацию страны.