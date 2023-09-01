Обратный отсчет от Андрея Маури: 286 дней до юбилея города Кирова

31 августа 2019г. состоялось торжественное открытие одного из крупнейших транспортных узлов города Кирова.

Новый путепровод в разы увеличил транспортную и пешеходную доступность городского центра и крупнейшего микрорайона города - Чистые пруды.

Проезжая часть путепровода состоит из шести полос движения шириной по 3,5 м, расчётная скорость движения – 80 км/час. Протяженность объекта составляет 1,57 км, в том числе протяженность эстакады – 382 м.

Общая стоимость строительства путепровода – около 3 млрд. рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.