Обратный отсчет от Андрея Маури: 286 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

01 сентября 2023 80 0
На печать

31 августа 2019г. состоялось торжественное открытие одного из крупнейших транспортных узлов города Кирова.

 

Новый путепровод в разы увеличил транспортную и пешеходную доступность городского центра и крупнейшего микрорайона города - Чистые пруды. 

 

Проезжая часть путепровода состоит из шести полос движения шириной по 3,5 м, расчётная скорость движения – 80 км/час. Протяженность объекта составляет 1,57 км, в том числе протяженность эстакады – 382 м.

Общая стоимость строительства путепровода – около 3 млрд. рублей, основная часть которых – средства федерального бюджета.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Что важнее для здравоохранения, ремонт поликлиники или наличие в ней врачей?

Читайте также