Обратный отсчёт от Андрея Маури: 285 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

02 сентября 2023 90 0
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1 сентября 1607 г. в Хлынове возникла первая в Вятском крае ярмарка, получившая на­звание Семеновской. 

 

Основание этой ярмарки связывают с религиозной традицией устраивать крестный ход 1 сентября, когда имело место большое стечение народа. 

 

Ярмарка позиционировалась как овощная и рыбная, но широкую известность получила в XVII в. благодаря особой вятской породе рабочей лошади. С середины XVIII в. ярмарка приобретает значение биржи рынка рабочих лошадей для всего Северо-Западного региона России. 

 

Находилась она на территории одной из слободок - на высоком берегу Вятки в районе современного телецентра. Семеновскую ярмарку ежегодно посещало до 1000 человек.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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