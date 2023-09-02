Обратный отсчёт от Андрея Маури: 285 дней до юбилея города Кирова

1 сентября 1607 г. в Хлынове возникла первая в Вятском крае ярмарка, получившая на­звание Семеновской.

Основание этой ярмарки связывают с религиозной традицией устраивать крестный ход 1 сентября, когда имело место большое стечение народа.

Ярмарка позиционировалась как овощная и рыбная, но широкую известность получила в XVII в. благодаря особой вятской породе рабочей лошади. С середины XVIII в. ярмарка приобретает значение биржи рынка рабочих лошадей для всего Северо-Западного региона России.

Находилась она на территории одной из слободок - на высоком берегу Вятки в районе современного телецентра. Семеновскую ярмарку ежегодно посещало до 1000 человек.