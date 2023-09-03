Обратный отсчёт от Андрея Маури: 284 дня до юбилея Кирова

2 сентября 2016г. в Кирове состоялось открытие памятника «Кировчанам-труженикам тыла».

Монумент, установленный в сквере на углу улиц Профсоюзной и Карла Маркса, олицетворяет тяжелейший труд, выпавший на долю стариков, детей и женщин в годы Великой Отечественной войны.

На нем изображен мальчик, передающий воображаемому воину ППШ – оружие Победы, которое изготовлялось на Вятско-Полянском машиностроительном заводе «Молот». На пилонах, представляющих собой арку, – сцены труда крестьян, рабочих, ученых, врачей. На оборотной стороне памятника – отрывки фронтовых писем, газет военного времени.

Автором проекта, реализованного по инициативе областного Совета ветеранов, стала молодой художник-скульптор из Ростова-на-Дону Мария Галас.

Тыловой труд – будничный, незаметный, в нём не кровь лилась, но пот. Он требовал преодоления себя, чтобы день за днём, ночь за ночью, отдавая последние силы, вооружать и снабжать Красную Армию, верить в её победу.