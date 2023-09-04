Обратный отсчет от Андрея Маури: 283 дня до юбилея города Кирова

3 сентября 1920г. в помещении Вятской народной студии художеств, на углу улиц Свободы и 10-й Советской линии, дом № 99 проходила выставка картин академика живописи Станислава Юлиановича Жуковского.

К началу 20 века он стал одним из самых известных в России пейзажистов импрессионистического направления. Все без исключения полотна Жуковского написаны с натуры.После Октябрьской революции положение Жуковского осложнилось. Хотя он работал в Комиссии по охране памятников, его собственное искусство оказалось ненужным новой власти.

В 1919 году Жуковский переезжает в Вятку, в 1921г. возвращается в Москву. В сентябре 1923г. художник уехал в Польшу. Там открыл частную школу живописи, устраивал свои персональные выставки в Варшаве и Кракове.

В тридцатые годы друзья художника уговаривали Жуковского вернуться в СССР, но он оставался в Польше.В августе 1944 году при подавлении Варшавского восстания художник был арестован фашистами. Умер в концентрационном лагере в Прушкове в 1944г.