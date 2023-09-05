Обратный отсчет от Андрея Маури: 282 дня до юбилея города Кирова

4 сентября 1970г. в Кирове открыт памятник В. И. Ленину (скульпторы Ф. А. Шпак, М. М. Кошкин, архитектор И. М. Синица).

Скульптура сделана из красного житомирского гранита (Емельяновское месторождение). Памятник монументального искусства высотой в 9,6 метра прорабатывали в течении трех лет, стремясь воплотить в скульптуре твердую волю вождя пролетариата, его кипучую энергию, желая показать могучий интеллект.

Сама фигура Владимира Ильича в высоту составляет 6 метров. Установлена на постаменте возвышающемся на 3,6 метра от земли.