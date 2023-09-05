Обратный отсчет от Андрея Маури: 282 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
4 сентября 1970г. в Кирове открыт памятник В. И. Ленину (скульпторы Ф. А. Шпак, М. М. Кошкин, архитектор И. М. Синица).
Скульптура сделана из красного житомирского гранита (Емельяновское месторождение). Памятник монументального искусства высотой в 9,6 метра прорабатывали в течении трех лет, стремясь воплотить в скульптуре твердую волю вождя пролетариата, его кипучую энергию, желая показать могучий интеллект.
Сама фигура Владимира Ильича в высоту составляет 6 метров. Установлена на постаменте возвышающемся на 3,6 метра от земли.
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