Обратный отсчет от Андрея Маури: 281 день до юбилея города Кирова

5 сентября 2017г. состоялось торжественное открытие памятника основателю и руководителю Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликсу Дзержинскому.

Памятник появился во дворе «Городского клуба ветеранов» на ул. Ленина, 97. Инициатором выступил Совет ветеранов УФСБ. Монумент высотой 2,6 метра и весом более 2 тонн изготовлен на Омутнинском металлургическом заводе в Кировской области из облагороженного чугуна, он прошел дореставрационные работы в Подольске.

Жизнь и деятельность Дзержинского связана с историей области. Во времена самодержавия революционер находился в ссылке в городе Нолинске и селе Кай Вятской губернии, откуда совершил успешный побег.

В январе 1919 года Дзержинский, уже как партийно-государственный деятель, работал в Вятке в составе партийно-следственной комиссии для выяснения причин сдачи колчаковцам Перми и для восстановления партийной и советской работы в районе.