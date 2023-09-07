Обратный отсчет от Андрея Маури: 280 дней до юбилея города Кирова

6 сентября 1915 г. в г. Вятке был учрежден Дамский благотворительный комитет при Братстве Святителя и Чудотворца Николая.

Его заседания проходили на квартире кафедрального протоирея. Уже в первый день в состав кружка вступили 75 женщин, в основном жены и дочери священнослужителей, учительницы духовных училищ и церковно-приходских школ.

Женщины занимались сбором средств, вещей и продуктов для беженцев, отправляли белье и теплую одежду на фронт, поддерживали лазарет духовного ведомства. Каждая дама, став членом кружка должна была ежемесячно уплачивать членские взносы, размер которых в зависимости от материального положения составлял 10, 20 или 30 коп.

Члены дамского кружка собирали вещевые пожертвования в семьях вятского духовенства. Собранные вещи стирались, приводились в порядок и передавались беженцам.