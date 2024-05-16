Обратный отсчет от Андрея Маури: 28 дней до юбилея города Кирова

16 мая 2021 года кировские экоактивисты - авторы проекта «Вятка без мусора» запустили первый в Кирове экологический центр. В центре начал работать пункт приема вторсырья.

В честь открытия была организована полезная программа: фримаркет, куда можно принести ненужную одежду, прием вторсырья, дегустация продукции местных производителей и концерт.

Эколог Анастасия Скурихина рассказала, что шла к этому моменту шесть лет: «Нас было 30 человек, которые ежедневно что-то делали для экоцентра. Сейчас будет работать экоцентр в свободном режиме». Ранее проходили акции по сбору вторсырья. С этого момента появилась возможность собирать пластик, бумагу и многое другое на постоянной основе.