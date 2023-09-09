Обратный отсчёт от Андрея Маури: 278 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
8 сентября 1918г. в Вятке по распоряжению советской власти Успенский мужской Трифонов монастырь был ликвидирован, в храмах и монастырских постройках разместились архивохранилище, прачечная, столовая, хлебопекарня, обувная мастерская, различные учебные заведения, общежитие, коммунальные квартиры.
Иноки монастыря были высланы в Пермскую губернию.Имуществом монастыря стала распоряжаться особая ликвидационная комиссия Горсовета.
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