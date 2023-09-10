Обратный отсчёт от Андрея Маури: 277 дней до юбилея города Кирова

9 сентября 2012г. в Кирове в Александровском саду прошло торжественное открытие памятника Святым Петру и Февронии Муромским.

Автор композиции Константин Чернявский. Как сообщили в Вятской епархии, цель установки скульптуры - создание положительного образа семейных ценностей. Архиепископ Вятский и Слободской Марк окропил скульптуру святой водой.

Первоначально скульптуру планировали разместить за костелом, в сквере у дома 44 по улице Дерендяева. Против этого выступили кировские католики, поэтому новым местом был выбран Александровский сад.

Киров стал девятым городом, в котором была установлена эта скульптура, покровительствующая семье и её ценностям.

Подобные скульптурные композиции устанавливаются в России с 2009г., в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи». Программа была создана по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году.Теперь памятник благочестивым Петру и Февронии в день свадьбы обязательно посещают все молодые супружеские пары.