Обратный отсчет от Андрея Маури: 276 дней до юбилея города Кирова

10 сентября 2014г. окончены работы по дымковской росписи дома №19 по улице Комсомольской в Кирове.

На это ушло 1,5 тонн краски, тонна шпатлёвки и 500кг грунтовки. Дом отремонтирован за счет городского бюджета в рамках программы благоустройства Привокзальной площади. Идея раскрасить, как можно больше серых домов города под «дымку» принадлежит кировскому клубу маркетологов.

Здание предварительно отштукатурили, после чего нанесли белый слой краски. После того, как всё было подготовлено, профессиональные граффитчики раскрасили его под «дымку». Орнамент для отделки этого здания предложила член Союза художников России, мастерица дымковский игрушки Лариса Фалалеева.

А воплотил его в жизнь член Союза художников России Дмитрий Елизаров.