Обратный отсчет от Андрея Маури: 275 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

12 сентября 2023 80 0
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275 дней до юбилея Кирова 11 сентября 1835г. в Вятке открылся Александровский сад.

 

В декабре 1835 г. он стал называться Александровским - в честь посещения Александром I Вятки в 1824 г. В 1921 г. сад получил название "Красная звезда", в 1923 г. - имя Степана Халтурина, которое и носил многие десятилетия.

 

Ныне он снова называется Александровским.

 

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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