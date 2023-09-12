Обратный отсчет от Андрея Маури: 275 дней до юбилея города Кирова

275 дней до юбилея Кирова 11 сентября 1835г. в Вятке открылся Александровский сад.

В декабре 1835 г. он стал называться Александровским - в честь посещения Александром I Вятки в 1824 г. В 1921 г. сад получил название "Красная звезда", в 1923 г. - имя Степана Халтурина, которое и носил многие десятилетия.

Ныне он снова называется Александровским.