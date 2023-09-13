Обратный отсчет от Андрея Маури: 274 дня до юбилея города Кирова

12 сентября 1835 г. были построены две беседки в Александровском саду: одна - на крутом берегу реки Вятки, другая - в конце центральной аллеи сада, на берегу оврага.

Как установил кировский краевед А.Г. Тинский, автором проекта двух беседок является вятский губернский архитектор (в 1832-39 гг.) Александр Егорович Тимофеев.

Долгое время считалось, что творцом беседок (ротонд) является А.Л. Витберг, сосланный в Вятку после отстранения от дел по строительству храма Христа Спасителя в Москве. Однако, Витберг, как известно, приехал в Вятку лишь через полтора месяца после этой даты.