Обратный отсчет от Андрея Маури: 274 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

13 сентября 2023 111 0
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12 сентября 1835 г. были построены две беседки в Александровском саду: одна - на крутом берегу реки Вятки, другая - в конце центральной аллеи сада, на берегу оврага.

 

Как установил кировский краевед А.Г. Тинский, автором проекта двух беседок является вятский губернский архитектор (в 1832-39 гг.) Александр Егорович Тимофеев.

 

Долгое время считалось, что творцом беседок (ротонд) является А.Л. Витберг, сосланный в Вятку после отстранения от дел по строительству храма Христа Спасителя в Москве. Однако, Витберг, как известно, приехал в Вятку лишь через полтора месяца после этой даты.

 

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