Обратный отсчет от Андрея Маури: 273 дня до юбилея города Кирова

13 сентября 1959г. состоялся первый в истории кировского футбола международный матч.

Кировское «Динамо» принимало футболистов сборной клубов Ирака. В день матча в Кирове наблюдался бешенный ажиотаж.

Матч транслировали по радио, и весь город слушал репортаж, на стадион было попасть очень сложно, трибуны волновались и ликовали, не смолкая.

В 1950-е гг. в Кирове существовала и такая, достаточно необычная футбольная традиция, болельщики и болельщицы дарили футболистам цветы, и, пока капитаны разыгрывали на какой половине поля начнут игру, игроки обеих команд подбегали к трибунам и под гром аплодисментов широкими взмахами возвращали цветы зрителям.

«Динамо» выиграло с разгромным счетом 8 — 0.