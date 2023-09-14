Обратный отсчет от Андрея Маури: 273 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

14 сентября 2023 86 0
На печать

13 сентября 1959г. состоялся первый в истории кировского футбола международный матч.

 

Кировское «Динамо» принимало футболистов сборной клубов Ирака. В день матча в Кирове наблюдался бешенный ажиотаж.

 

Матч транслировали по радио, и весь город слушал репортаж, на стадион было попасть очень сложно, трибуны волновались и ликовали, не смолкая.

В 1950-е гг. в Кирове существовала и такая, достаточно необычная футбольная традиция, болельщики и болельщицы дарили футболистам цветы, и, пока капитаны разыгрывали на какой половине поля начнут игру, игроки обеих команд подбегали к трибунам и под гром аплодисментов широкими взмахами возвращали цветы зрителям.

«Динамо» выиграло с разгромным счетом 8 — 0.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

Комментарии

0 комментариев

Оставить свой комментарий

Вы готовы провести отпуск на ферме в Кировской области?

Читайте также