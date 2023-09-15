Обратный отсчет от Андрея Маури: 272 дня до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
14 сентября 1924 г. был создан Вятский губернский отдел Всероссийского общества слепых, что было подтверждено разрешением Административного отдела Вятского губисполкома от 3 ноября 1924г.
До 1989г. общество располагалось в Александровском костёле.
Основными задачами ВОС были:
- объединение слепых граждан для приобщения их к общественно-полезной трудовой деятельности;
- улучшение культурно-бытового обслуживания;
- содействие в повышении идейно-политического уровня и общеобразовательных и профессиональных знаний.
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