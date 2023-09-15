Обратный отсчет от Андрея Маури: 272 дня до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

15 сентября 2023 94 0
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14 сентября 1924 г. был создан Вятский губернский отдел Всероссийского общества слепых, что было подтверждено разрешением Административного отдела Вятского губисполкома от 3 ноября 1924г.

До 1989г. общество располагалось в Александровском костёле.

 

Основными задачами ВОС были:

- объединение слепых граждан  для приобщения их к общественно-полезной  трудовой деятельности;

- улучшение культурно-бытового  обслуживания;

- содействие в повышении идейно-политического  уровня и общеобразовательных и профессиональных  знаний.

ТЕГИ

Андрей Маури Юбилей Кирова

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