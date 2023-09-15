Обратный отсчет от Андрея Маури: 272 дня до юбилея города Кирова

14 сентября 1924 г. был создан Вятский губернский отдел Всероссийского общества слепых, что было подтверждено разрешением Административного отдела Вятского губисполкома от 3 ноября 1924г.

До 1989г. общество располагалось в Александровском костёле.

Основными задачами ВОС были:

- объединение слепых граждан для приобщения их к общественно-полезной трудовой деятельности;

- улучшение культурно-бытового обслуживания;

- содействие в повышении идейно-политического уровня и общеобразовательных и профессиональных знаний.