Обратный отсчёт от Андрея Маури: 271 день до юбилея Кирова

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15 сентября 1918г. подписано постановление СНК РСФСР об упразднении Вятского губернского статистического комитета. На его основе создан- статистический отдел Вятского губернского Совета народного хозяйства во главе с заведующим.

ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА НА ПЕРВОМ ОБЩЕГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ СНХ: «...Отделение организовано таким образом: при Губсовнархозе имеется губернское статистическое отделение с заведующим во главе, в уездах имеются уездные статистики со счѐтчиками при них и в волостях имеются добровольные корреспонденты в числе 10 человек на каждую волость.

Добровольные корреспонденты берут на себя обязанность по присланным

программам сообщать сведения о различных явлениях сельскохозяйственной жизни. ...Статистическое отделение полученные в программах сведения разрабатывает в виде таблиц и частью публикует их во всеобщее сведение, частью даѐт по ним справки и сообщения различным местным и центральным учреждениям». [Вятское народное хозяйство. Вятка, 1918. No 4/5. с.25.]