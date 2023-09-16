Обратный отсчёт от Андрея Маури: 271 день до юбилея Кирова
КУЛЬТУРА
Ф
15 сентября 1918г. подписано постановление СНК РСФСР об упразднении Вятского губернского статистического комитета. На его основе создан- статистический отдел Вятского губернского Совета народного хозяйства во главе с заведующим.
ВЫПИСКА ИЗ ДОКЛАДА НА ПЕРВОМ ОБЩЕГУБЕРНСКОМ СЪЕЗДЕ СНХ: «...Отделение организовано таким образом: при Губсовнархозе имеется губернское статистическое отделение с заведующим во главе, в уездах имеются уездные статистики со счѐтчиками при них и в волостях имеются добровольные корреспонденты в числе 10 человек на каждую волость.
Добровольные корреспонденты берут на себя обязанность по присланным
программам сообщать сведения о различных явлениях сельскохозяйственной жизни. ...Статистическое отделение полученные в программах сведения разрабатывает в виде таблиц и частью публикует их во всеобщее сведение, частью даѐт по ним справки и сообщения различным местным и центральным учреждениям». [Вятское народное хозяйство. Вятка, 1918. No 4/5. с.25.]
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