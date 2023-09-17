Обратный отсчёт от Андрея Маури: 270 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

17 сентября 2023 120 0
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16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод имени Лепсе был награжден орденом Ленина. 

 

6010 заводчан получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». 

 

Прославились работники завода и боевыми подвигами. Среди ветеранов войны – участники битв под Москвой, за Сталинград, на Курской дуге, обороны Ленинграда и Берлинской операции. Пятеро заводчан удостоены звания Героя Советского Союза: Александр Михайлович Анищенко, Пётр Алексеевич Земцов, Иван Иванович Крутиков, Анатолий Иванович Мельников, Василий Иванович Алцыбеев. 

 

Кавалером трёх орденов Славы стал Иван Васильевич Филимонов.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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