Обратный отсчёт от Андрея Маури: 270 дней до юбилея города Кирова

16 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР завод имени Лепсе был награжден орденом Ленина.

6010 заводчан получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

Прославились работники завода и боевыми подвигами. Среди ветеранов войны – участники битв под Москвой, за Сталинград, на Курской дуге, обороны Ленинграда и Берлинской операции. Пятеро заводчан удостоены звания Героя Советского Союза: Александр Михайлович Анищенко, Пётр Алексеевич Земцов, Иван Иванович Крутиков, Анатолий Иванович Мельников, Василий Иванович Алцыбеев.

Кавалером трёх орденов Славы стал Иван Васильевич Филимонов.