Обратный отсчет от Андрея Маури: 27 дней до юбилея города Кирова

17 мая 1895 года городская Дума принимает решение об избрании Министра финансов России С.Ю. Витте почётным гражданином города Вятки. Этому событию предшествовало решение царя Николая II, подписавшего Указ о строительстве Пермь-Котласской железной дороги. Получив телеграмму с уведомлением об указе, в Вятке, как писали газеты, началось ликование. Более 30 лет передовые вятские деятели «пробивали» железную дорогу в Вятскую губернию.

И вот в конце XIX века сложились очень благоприятные условия для решения долгожданного вопроса. Министру финансов России С.Ю. Витте из Вятки была направлена записка.В ней говорилось: «В настоящее время вопросом жизни или смерти для губернии является вопрос о соединении железной дорогой с соседними губерниями. Улучшенные пути сообщения в текущую минуту – это первое условие, без которого не может правильно развиваться экономическая жизнь губернии». Пермь-Котласская железная дорога сразу же рассматривалась не как самостоятельная дорога, а как часть сибирского пути.