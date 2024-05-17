Обратный отсчет от Андрея Маури: 27 дней до юбилея города Кирова

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КУЛЬТУРА
17 мая 1895 года городская Дума принимает решение об избрании Министра финансов России С.Ю. Витте почётным гражданином города Вятки. Этому событию предшествовало решение царя Николая II, подписавшего Указ о строительстве Пермь-Котласской железной дороги. Получив телеграмму с уведомлением об указе, в Вятке, как писали газеты, началось ликование. Более 30 лет передовые вятские деятели «пробивали» железную дорогу в Вятскую губернию.
И вот в конце XIX века сложились очень благоприятные условия для решения долгожданного вопроса. Министру финансов России С.Ю. Витте из Вятки была направлена записка.В ней говорилось: «В настоящее время вопросом жизни или смерти для губернии является вопрос о соединении железной дорогой с соседними губерниями. Улучшенные пути сообщения в текущую минуту – это первое условие, без которого не может правильно развиваться экономическая жизнь губернии». Пермь-Котласская железная дорога сразу же рассматривалась не как самостоятельная дорога, а как часть сибирского пути.
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