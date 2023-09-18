Обратный отсчёт от Андрея Маури: 269 дней до юбилея города Кирова

17 сентября 1928г. мастер вагонного депо Вятских железнодорожных мастерских ( ныне АО «Завод им.1 мая»)

Гавриил Фёдорович Перов ( 1867-1942) первым в Вятской губернии удостоен звания Героя Труда.

Это почетное звание было введено в 1927г.. Звание присваивалось в СССР «лицам, имеющим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет» (в исключительных случаях — и с меньшим трудовым стажем), постановление распространялось и на военнослужащих РККА.

Героям Труда вручалась грамота ЦИК. Гавриил Фёдорович- участник трёх революций,работал в Вятских мастерских с мая 1899г.. На таких людях всегда держалась и будет держаться Вятская земля.