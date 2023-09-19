Обратный отсчет от Андрея Маури: 268 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

19 сентября 2023 47 0
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18 сентября 1955г. прошёл последний сеанс в кинотеатре «Прогресс».

 

Напомним, летний кинотеатр «Прогресс» был построен в Александровском саду «Торговым домом бр. Усмановых» и 1 июля 1908 г. в нём прошёл первый киносеанс. 

 

21 сентября состоялся первый киносеанс в зимнем помещении кинотеатра на ул. Московской. В 1911 г. было выстроено новое здание для кинотеатра на углу улиц Московской и Никитской (Володарского). Летом 1956г. «Прогресс» разобрали, и теперь на этом месте небольшой сквер — своеобразный памятник первому кинотеатру Вятки.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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