Обратный отсчет от Андрея Маури: 267 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
19 сентября 1865г. открыто Вятское отделение Государственного банка.
В начале своей деятельности Вятское отделение проводило традиционные для вновь открывающихся на местах отделений Госбанка операции: прием вкладов на хранение, открытие текущих счетов (срочных и бессрочных), перевод денежных сумм от казначейства и частных лиц в другие конторы и отделения, обмен кредитных билетов (ветхих на новые, крупных на мелкие), покупку за свой счет банковских билетов и выплату процентов по их купонам, учет правительственных и гарантированных правительством срочных купонов и свидетельств, получение платежей по срочным документам, выдачу ссуд под залог государственных процентных бумаг, акций и облигаций, продажу золота и серебра.
Первым управляющим Вятского отделения Государственного банка был назначен надворный советник Владимир Фомич Ранд.
Оставить свой комментарий
Читайте также
Восстановление пароля
Если Вы забыли пароль, укажите свой Электронный адрес, после чего ждите письмо.