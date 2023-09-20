Обратный отсчет от Андрея Маури: 267 дней до юбилея города Кирова

19 сентября 1865г. открыто Вятское отделение Государственного банка.

В начале своей деятельности Вятское отделение проводило традиционные для вновь открывающихся на местах отделений Госбанка операции: прием вкладов на хранение, открытие текущих счетов (срочных и бессрочных), перевод денежных сумм от казначейства и частных лиц в другие конторы и отделения, обмен кредитных билетов (ветхих на новые, крупных на мелкие), покупку за свой счет банковских билетов и выплату процентов по их купонам, учет правительственных и гарантированных правительством срочных купонов и свидетельств, получение платежей по срочным документам, выдачу ссуд под залог государственных процентных бумаг, акций и облигаций, продажу золота и серебра.

Первым управляющим Вятского отделения Государственного банка был назначен надворный советник Владимир Фомич Ранд.