Обратный отсчет от Андрея Маури: 266 дней до юбилея города Кирова

20 сентября 1936г. в кинотеатре «Колизей», впервые в Вятке, был показан цветной фильм «Груня Корнакова», рассказывающий о бунте работниц большого фарфорового завода.

События в фильме происходят в дореволюционной России. Сюжет фильма прост, но достаточно патриотичен: после поджога одного из цехов, в огне погибает отец Груни. Пожар устроил владелец фабрики, дабы получить штраф от рабочих. Груня поднимает рабочих на борьбу, но получает ранение. Раненная Груня призывает людей не сдаваться!

Фильм вызвал такой интерес, что для показа его добавили в два ночных сеанса.