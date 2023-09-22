Обратный отсчет от Андрея Маури: 265 дней до юбилея города Кирова
КУЛЬТУРА
21 сентября 1918г. постановлением Вятского городского совета были переименованы улицы старой Вятки :
Николаевская — в ул. Ленина,
Царёвская- в ул. Свободы,
Московская — в ул. Коммуны,
Спасская — в ул. Дрелевского,
Никитская- в ул. Володарского,
Владимирская — в ул. К. Маркса,
Казанская- в ул. Льва Троцкого,
Преображенская- в ул. Энгельса,
Набережная- в ул.Василия Горбачёва,
Бутырскую- в ул. шотландского коммуниста Джона Маклина,
Спенчинская- в ул.К.Либкнехта,
Пятницкая слобода - в ул. Салтыкова-Щедрина,
Успенская- в ул. Моисея Урицкого,
Всехсвятская- в ул. Дерендяева,
16 поперечных улиц города Вятки были названы Советскими линиями,
Театральная площадь- в сквер Маркса,
Владимирская площадь - в площадь Борцов за свободу,
Александровская площадь- в площадь Революции,
Кафедральная площадь- в Советскую площадь.
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