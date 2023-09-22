Обратный отсчет от Андрея Маури: 265 дней до юбилея города Кирова

КУЛЬТУРА

22 сентября 2023 79 0
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21 сентября 1918г. постановлением Вятского городского совета были  переименованы улицы старой Вятки :

 

Николаевская — в ул. Ленина,

Царёвская- в ул. Свободы,

Московская — в ул. Коммуны,

Спасская — в ул. Дрелевского,

Никитская- в ул. Володарского,

Владимирская — в ул. К. Маркса,

Казанская- в ул. Льва Троцкого,

Преображенская- в ул. Энгельса,

Набережная- в ул.Василия Горбачёва,

Бутырскую- в ул. шотландского коммуниста Джона Маклина,

Спенчинская- в ул.К.Либкнехта,

Пятницкая слобода - в ул. Салтыкова-Щедрина,

Успенская- в ул. Моисея Урицкого,

Всехсвятская- в ул. Дерендяева,

16 поперечных улиц города Вятки были названы Советскими линиями,

Театральная площадь- в сквер Маркса,

Владимирская площадь - в площадь Борцов за свободу,

Александровская площадь- в площадь Революции,

Кафедральная площадь- в Советскую площадь.

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Андрей Маури Юбилей Кирова

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